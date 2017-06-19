17 июня в Санкт-Петербурге стартовал Кубок конфедераций ФИФА 2017 года. Матч между сборными России и Новой Зеландии предварила торжественная церемония открытия турнира, во время которой президент РФ Владимир Путин пожелал болельщикам и гостям Кубка увидеть «настоящий триумф спорта». Трибуны 68-тысячного стадиона «Санкт-Петербург», принимавшего первый в своей истории международный матч, были заполнены практически на 90%. Еще за три часа до начала церемонии весь периметр прилегающей к стадиону территории Крестовского острова был занят толпами болельщиков, приехавших на матч, — к стартовому свистку свободные места оставались лишь на нескольких секторах.

В начале церемонии гостям рассказали об истории Кубка конфедераций и презентовали города России, в которых пройдут матчи турнира — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Творческая часть началась с танца жар-птицы в исполнении заслуженной артистки России Веры Арбузовой. Представление Казани сопровождала песня в исполнении Алсу, а презентацию Сочи — мелодия от известного саксофониста Игоря Бутмана. Особенно запоминающимся вышло представление российской столицы — во многом из-за артистов в костюмах из надувных шаров, танцевавших под песню «Я люблю тебя, Москва».

Ближе к концу церемонии были презентованы официальный мяч турнира «Красава» и талисман Кубка — волк Забивака. А за несколько минут до начала матча с приветственной речью выступил президент России Владимир Путин.

— Прежде всего позвольте высказать слова благодарности ФИФА, вам, уважаемый господин Инфантино (глава ФИФА Джанни Инфантино. — «Известия»), за приверженность идеалам спорта, за доверие к нашей стране, за сотрудничество и помощь в подготовке этого знакового события, знаменательного первенства, которое станет генеральной репетицией к чемпионату мира 2018 года, — сказал президент России. — Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты, утверждать ценности честной, красивой игры — фейр-плей, укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению. Сотни тысяч людей в России влюблены в футбол. Наша ответственность и решимость — провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне. Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную, открытую для мира Россию.

Владимир Путин выразил надежду, что в ходе соревнований борьба будет честной и бескомпромиссной «до последних минут».

— Убежден, миллионы людей на планете увидят красивое, захватывающее зрелище, искусство мастеров мяча, настоящий триумф спорта, — пожелал Владимир Путин. — Желаю успеха и командам, и болельщикам. Дорогие друзья! Будем смотреть футбол! Добро пожаловать в Россию!

Глава государства наблюдал за матчем в одной ложе с легендой мирового футбола, бразильским форвардом Пеле, прославленными советскими футболистами Никитой Симоняном, Ринатом Дасаевым и Александром Бородюком, президентом ФИФА Джанни Инфантино, председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, а также вице-премьером по спорту Виталием Мутко.

По окончании матча Виталий Мутко заявил, что футболистам «было волнительно» играть на глазах первого лица государства.

— Ребятам приятно внимание президента и болельщиков, — отметил зампредседателя правительства России. — Они следят за его оценками. Им было приятно и волнительно, что Владимир Путин присутствовал на матче. Я передал пожелания и поздравления от Владимира Владимировича — он просил это сделать. Мы очень много критикуем футбол, но в нашей команде сейчас очень хороший коллектив с огромным желанием. Посмотрим, как сложится турнир, но в целом я надеюсь, что это будет хорошее соревнование с точки зрения подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Кубок конфедераций проходит каждые четыре года накануне чемпионата мира. Главный приз разыгрывают между собой восемь сильнейших сборных планеты: действующие чемпионы (Германия), победители шести континентальных первенств (Португалия, Чили, Камерун, Мексика, Австралия, Новая Зеландия) и команда России на правах хозяина турнира.

По словам организаторов турнира, в настоящий момент продано уже около 65% билетов на матчи Кубка. Минимальная стоимость билетов для граждан России составляет 950 рублей.

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