Единая лига ВТБ планирует существенно повысить привлекательность турнира для болельщиков. По информации «Известий», с этой целью на уровне руководителей клубов уже поднят вопрос о возвращении к формату «Финала четырех», который проводится по олимпийский системе в заранее определенном городе в течение нескольких дней.

Сегодня бессменность чемпиона Единой лиги ВТБ ставит под вопрос возможность повышения качества турнира и привлечения новых болельщиков. Даже руководители российских топ-клубов признаются, что обыграть московский ЦСКА в серии практически невозможно. В нынешнем сезоне армейцы выиграли девять матчей плей-офф из девяти. В прошлом сезоне ЦСКА оступился всего раз, в позапрошлом — ни разу.

По словам президента Лиги ВТБ Сергея Кущенко, пока у идеи смены формата есть и сторонники, и противники. — В течение недели мы определимся, выносить этот вопрос на Совет лиги или нет, — сказал «Известиям» Сергей Кущенко. Победитель международного турнира определялся в формате «Финала четырех» на протяжении четырех лет. Трижды успех праздновали армейцы (включая победу в промокубке-2008) и один раз — «Химки». Перед сезоном-2012/13 был утвержден новый формат соревнований — с полноценным плей-офф и финальной серией вместо «Финала четырех». По мнению капитана ЦСКА Виктора Хряпы, отказ от "Финала четырех" является единственным честным путем определения чемпиона. — Я считаю, что финальная серия — самое логичное завершение длинного сезона Лиги ВТБ, — отметил в беседе с «Известиями» Виктор Хряпа. — Победить в серии случайно нельзя, а в «Финале четырех» фактор удачи играет очень важную роль. Неправильно, когда команда проводит замечательный сезон, и всего одно поражение перечеркивает все ее старания. На мой взгляд, к полноценному плей-офф должна прийти и Евролига. Это оптимальный вариант. Стоит отметить, что, помимо ЦСКА, против проведения «Финала четырех» выступают и подмосковные «Химки». По информации источника «Известий» в Единой лиге ВТБ, остальные российские топ-клубы готовы рассмотреть возвращение к прежнему формату определению победителя. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что формат «Финала четырех» более непредсказуем и поэтому способен дать намного больше шансов выиграть титул другим командам лиги. — Да, последние 20 лет ЦСКА практически бессменно становится чемпионом. Но давайте вспомним минусы «Финала четырех», — предложил Андрей Кириленко. — Команда проводит целый сезон на очень высоком уровне ради одной игры. Мы много раз проходили это в Евролиге. Мне кажется, это не совсем честно в отношении менеджеров и тренеров, которые собирают команду, она начинает хорошо играть и в полуфинале вдруг теряет концентрацию или, например, своего лидера, и про успешное завершение сезона можно забыть. Если говорить про Лигу ВТБ, то в первую очередь это коснется не ЦСКА, а таких клубов, как «Химки» или «Зенит». Например, накануне «Финала четырех» Алексей Швед подворачивает ногу или получает пищевое отравление. Если в длинной серии у него есть два–три дня на восстановление, то здесь он пропускает решающую игру, команда не может восполнить потерю лучшего игрока и лишается права на попадание в Евролигу. Не хочу сказать, что являюсь противником «Финала четырех», но в тоже время я не готов отказываться от полноценного плей-офф. В прошедшем сезоне полуфинальная серия «Химки» — «Зенит» стала украшением турнира. Впервые Евролига использовала формат «Финала четырех» в сезоне 1987/88. Самыми успешными командами финального турнира являются греческий клуб «Панатинаикос» и израильский «Маккаби», выигравшие его по шесть раз.