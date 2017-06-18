Сын экс-главы правительства Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили Бера опроверг информацию СМИ об инсульте его отца. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мой 61-летний отец ежедневно тренируется и своим здоровьем может сравниться с любым молодым человеком. Мне звонят друзья и спрашивают об отце, поэтому я решил ответить всем», — пояснил сын бывшего премьера.

Ранее сообщения о тяжелом состоянии здоровья экс-главы правительства республики опровергли в пресс-службе Бидзины Иванишвили.