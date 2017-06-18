ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля «КамАЗ» произошло в воскресенье, 18 июня, в Тульской области. Авария произошла на федеральной трассе «Дон», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД региона Андрея Ярцева.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12 часов дня на 133-м км трассы, микроавтобус столкнулся с грузовиком, следовавшим в попутном направлении.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, на месте аварии работают сотрудники МЧС, ДПС и медики.