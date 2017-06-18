Согласно данным опроса, проведенного агентством Kyodo, рейтинг японского правительства составляет 44,9%, а против его политики 43,1% опрошенных.

Опрос проводился 17–18 июня, при этом рейтинг премьера Синдзо Абэ упал сразу более чем на 10%.

Причина резкого снижения рейтинга премьера может быть в недовольстве общественности методами, которые правящая коалиция использовала для принятия закона о введении наказания за подготовку, а не осуществление преступления, полагают аналитики.