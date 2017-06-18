Рефери Тони Уикс признал, что его решение остановить бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом было преждевременным. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что ошибся, — я не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок», — написал Тони Уикс.

I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake — Tony Weeks (@TonyWeeks_) June 18, 2017

Напомним, Сергей Ковалев проиграл в бое-реванше Андре Уорду в ночь на воскресенье. Россиянину не удалось вернуть титулы Международной боксерской федерации (ИБФ), Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) и Всемирной боксерской организации (ВБО) в весовой категории до 79,38 кг. При этом после поединка боксер заявил о желании в третий раз провести бой с Андре Уордом, а также выразил недоумение решением судьи остановить бой.