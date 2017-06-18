Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об ошибках, которые были допущены властями при оказании помощи пострадавшим при пожаре в лондонском высотном жилом доме.

Политик заявила об этом во время встречи с погорельцами на Даунинг-стрит, 10. Мэй назвала действия пожарных «героическими», одновременно добавив, что «оказание поддержки семьям, которые нуждались в помощи или информации в первые часы после этой трагедии, не было обеспечено достаточно хорошо»

При пожаре в 24-этажном здании в жилом доме Grenfell Tower погибли 58 человек.