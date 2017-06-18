Евросоюз (ЕС) окажет помощь Португалии в связи с лесными пожарами, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Бнкер.

«Механизм гражданской защиты ЕС запущен в связи с лесными пожарами в Португалии, и будет оказана помощь», — написал Юнкер в своем микроблоге в Twitter.

В последние несколько дней температура воздуха в Португалии превышала 40 градусов. Пожары начались в области Педроган-Гранди. Из-за сухой жаркой погоды пламя быстро распространялось, и пожар достиг нескольких населенных пунктов. По последним данным, погибли 43 человека.

Механизм гражданской защиты ЕС подразумевает предоставление государствами-участниками ресурсов, которые могут быть использованы в кризисной ситуации в других странах.