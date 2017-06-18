Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Путин обладает уникальным опытом, подобного нет ни у одного другого мирового лидера.

В интервью «Российской газете» Стоун отметил, что опыт Владимир Путин приобрел за годы работы.

«Но равных ему (Путину. — Ред.) именно по опыту нет», — ответил режиссер на вопрос журналиста РГ, добавив, что российский лидер «очень много работает, по 12 часов в день, на протяжении многих лет».

Также лауреат трех премий «Оскар» отметил, что во время съемок документального фильма в период с 2015 по 2017 год президент РФ «никогда не консультировался с советниками».