Американская актриса Памела Андерсон призвала лидера британских лейбористов Джереми Корбина и президента Франции Эммануэля Макрона помочь Джулиану Ассанжу с убежищем. Открытое письмо «Почему мое сердце вместе с Джулианом» размещено на сайте ее фонда.

При этом Андерсон назвала Ассанжа очень сексуальным, так как, по ее мнению, «сексуальные качества в человеке — это храбрость и мужество».

«Размышления о Джулиане заставляют меня задаться вопросом, какое самое сексуальное качество в человеке? Разумеется, самые сексуальные качества в человеке — это храбрость и мужество», — считает актриса.

Действия основателя сайта WikiLeaks заслуживают того, чтобы Франция предоставила ему убежище, а Великобритания гарантировала ему безопасность, полагает она.