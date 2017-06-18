Несколько китайских компаний собираются реализовать инвестиционные проекты в российской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Байкальская гавань», об этом рассказал директор департамента по управлению проектами и работе с инвесторами компании Евгений Автушенко.

«Между АО «Особые экономические зоны» и китайскими компаниями Jilin Xingrong Food Co. и Harbin Modern Group Co. были подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань»», — сообщил Автушенко.

Подписание договоров состоялось в рамках IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Сроки реализации проектов и другие условия соглашений будут определены позже.

Компания Jilin Xingrong Food Co. является крупным китайским производителем и экспортером продуктов питания. Harbin Modern Group Co. — один из крупнейших туристских и гостиничных операторов.

ОЭЗ «Байкальская гавань» была создана в Бурятии в 2007 году. На данный момент государство вложило в нее около 2,7 млрд рублей.