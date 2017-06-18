Замглавы нацполиции Украины Андрей Крищенко выступил против легализации проституции и подчеркнул, что такая инициатива не уменьшит криминализацию этой сферы.

«Я рос и воспитывался в этой стране и не считаю, что легализация проституции — это правильно. Легализовать — это как бы подталкивать женщин к этому занятию», — приводит агентство «Интерфакс» заявление начальника ГУ нацполиции в Киеве.

Он подчеркнул, что государству следует обеспечивать женщин равными правами и условиями в обучении и построении карьеры, а не поощрять такой род занятий. «Легализация проституции уж точно не уменьшит криминализацию этой сферы», — заметил Андрей Крищенко.

Напомним, в конце апреля генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила легализовать проституцию, наркоторговлю и игорный бизнес, чтобы пополнить пенсионный фонд страны.