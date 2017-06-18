Спасательные службы ищут альпиниста из США, совершавшего восхождение на Эльбрус. Турист не вернулся вовремя, сообщает в воскресенье, 18 июня, пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Сообщение о пропаже зарегистрированного альпиниста поступило спасателям в 8.45.

Спортсмен совершал «восхождение по южному склону горы Эльбрус и не вернулся в установленный срок на контрольную точку», уточнили спасатели. В поисках американского альпиниста задействованы восемь спасателей эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.