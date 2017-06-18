Два пакистанских дипломата без вести пропали, возвращаясь из Афганистана, передает агентство Reuters со ссылкой на МИД Пакистана.

Сообщается, что дипломаты работали в Афганистане в консульстве в Джелалабаде. Пропавшими без вести они числятся с пятницы, 16 июня.

«Пакистан обратился к правительству Афганистана с просьбой приложить все усилия, чтобы как можно скорее найти чиновников», — говорится в заявлении пакистанского МИДа.

Также министерство призвало привлечь к ответственности виновных в исчезновении дипломатов.