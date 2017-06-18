Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников и ветеранов отечественного здравоохранения с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована пресс-службой Кремля.

«Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное — душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины», — говорится в сообщении.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас перед сферой здравоохранения стоят серьезные задачи, которые требуют повышения эффективности, совершенствования качества и доступности медицинской помощи, а также внедрения современных технологий.