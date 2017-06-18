Известный испанский матадор Иван Фандино умер от ранения, нанесенного быком во время корриды, сообщил телеканал SkyNews.

Инцидент произошел во французской коммуне Мон-де-Марсан недалеко от испанской границы.

Фандино споткнулся о свой плащ при выполнении отвлекающего маневра. Бык воспользовался ошибкой матадора и, подбросив его на рогах в воздух, проткнул его торс.

Спасти 36-летнего испанца не удалось, он скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи.

Этот смертельный случай стал уже вторым за последний год. В июле 2016 года во время корриды в Испании бык растерзал Виктора Баррио.