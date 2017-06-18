Меры безопасности усилены в центре Киева в воскресенье, 18 июня, в связи с проведением «Марша равенства» ЛГБТ-сообщества. Правоохранители установили в центре Киева рамки металлоискателей и проводят личный досмотр граждан, желающих пройти к месту проведения шествия. По маршруту проведения марша дежурят конные патрули и кинологи.

По данным «КиевПрайд», в мероприятии намерены принять участие около 5 тыс. человек. Ранее представители радикальных движений заявили о блокировке центра Киева и о том, что не допустят проведения марша.

В ООН ранее выражали обеспокоенность негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине.

Два года назад в Киеве в ходе столкновений на шествии пострадали 11 полицейских и несколько участников акции.