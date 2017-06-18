Следственный комитет ведет проверку по информации о перевозки 15 детей из города Цимлянск в хутор Паршиков водителем автобуса марки «ПАЗ», который находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

«По предварительным данным, водитель автобуса был остановлен сотрудниками ГИБДД в станице Красноярской Цимлянского района. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность перевозки детей.

По данным регионального главка МВД, медицинское освидетельствование водителя на состоянине алкогольного опьянения показало 0,248 промилле.