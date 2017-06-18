Во Франции стартовал второй тур голосования на выборах в национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Голосование началось во французской метрополии и в заморских владениях страны, расположенных в восточном полушарии. Территории западного полушария проголосовали в минувшую субботу.

Избирательные участки открылись в 8.00 (9.00 мск) и продолжат работу до 18.00, однако в крупных городах проголосовать можно будет до 20.00.

На прошлой неделе во Франции состоялся первый тур парламентских выборов. Партия президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, республика» и его союзников-центристов из партии «Демократическое движение» (MoDem) набрали 32,3%.

Следом за ними расположились республиканцы — 15,8%. Партия Марин Ле Пен «Национальный фронт» набрала 13,2%.

Следить за порядком в ходе второго тура выборов будут 50 тыс. полицейских и около 7 тыс. военных. Во французской столице будут дежурить более 12 тыс. правоохранителей.