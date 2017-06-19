«Единая Россия» может поддержать на довыборах в Брянском одномандатном округе № 77 кандидата от ЛДПР. Такие «межпартийные договоренности» сейчас обсуждаются, рассказали «Известиям» два собеседника в ЕР и источник, близкий к руководству области. Ранее стало известно, что советник главы Росгвардии, экс-депутат Александр Хинштейн не будет баллотироваться от «Единой России», поскольку не успел сдать необходимые документы. В случае если ЕР поддержит кандидата от ЛДПР, шансы попасть в Госдуму может потерять кандидат от «Яблока» Александр Богомаз, занявший третье место по округу на выборах в парламент седьмого созыва. В самом «Яблоке» «Известиям» заявили, что еще не приняли решение о выдвижении своего кандидата.

Место депутата-одномандатника по Брянскому округу стало вакантным после того, как 9 июня мандат по собственному желанию сдал единоросс Владимир Жутенков. В качестве замены в ЕР рассматривали кандидатуру экс-депутата Александра Хинштейна, однако в итоге он также не будет выдвигаться от партии, сообщил собеседник «Известий» в ЕР. Александр Хинштейн не успел сдать все необходимые документы, кроме того, по данным источника, его кандидатура не нашла поддержки среди членов брянского партотделения.

Сам Александр Хинштейн позднее заявил, что еще не принял решение о выдвижении своей кандидатуры по округу, и пояснил, что, хотя его участие в довыборах от ЕР «обсуждалось», официального заявления об участии в праймериз он не подавал.

В этой ситуации «Единая Россия» может вообще отказаться от участия в довыборах в регионе из-за «нехватки времени на проведение полноценного предварительного голосования», заявил собеседник «Известий» в партии.

— По уставу кандидат от партии должен отобраться после победы на праймериз. Заявление на участие в выборах должно поступить до 9 июля, то есть не позднее 30 дней с момента сдачи депутатского мандата, — пояснил собеседник «Известий».

По положению о проведении праймериз участники должны были получить на руки все документы в максимально короткий срок, в том числе справку об отсутствии судимости, на выдачу которой может уйти месяц.

— В этой ситуации партия просто не успеет провести процедуру предварительного голосования, — пояснил собеседник «Известий».

Поддержка кандидата от ЛДПР

Отказ от выборов и решение поддержать «системного оппозиционера» от ЛДПР — предмет «межпартийных договоренностей», сообщил еще один собеседник «Известий» в партии. Источник, близкий к руководству Брянской области, в свою очередь, заявил, что исполнительная власть региона не возражает против такого шага. Он пояснил, что никто не готов отдавать место в Госдуме кандидату от «Яблока» Александру Богомазу, который занял третье место на выборах.

В ЛДПР «Известиям» заявили, что в случае победы на довыборах либерал-демократы еще раз докажут свой политический вес в регионе.

— ЛДПР всегда участвует в выборах, любого уровня. Если единороссы отказываются от мандата, то вопрос об их мотивации необходимо адресовать им, — заявил вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев. — Мы же намерены воспользоваться любой возможностью, чтобы увеличить представительство партии в законодательных органах власти.

Информацию о наличии договоренностей с партией власти Игорь Лебедев комментировать не стал.

Секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов отметил, что региональное отделение может оказывать поддержку какому-либо кандидату от другой партии. — Мы посмотрим, кто выдвинется в этом округе. Однако отдельного заявления по поддержке того или иного кандидата партия делать не будет, — сказал «Известиям» Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что в любом случае главным критерием является поддержка избирателей округа.

Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Селиверстов заявил «Известиям», что партия действительно не успевает провести праймериз, а без этой предварительной процедуры выставлять своего кандидата ЕР не имеет права.

— Получается, что мы действительно отказываемся от выборов. Однако насчет каких-либо договоренностей с ЛДПР мне ничего не известно, — заявил он.

В «Яблоке» «Известиям» сообщили, что еще не приняли решения об участии партии в выборах.

— У нас есть две недели для этого. Однако не исключено, что мы можем как принять, так и отказаться от участия в выборах, — заявил «Известиям» зампредседателя «Яблока» Николай Рыбаков.

Что касается возможных договоренностей между ЕР и ЛДПР, в случае реализации которых кандидат от «Яблока» Александр Богомаз фактически теряет шанс пройти в Думу, Николай Рыбаков заявил, что его эта практика «не удивляет».

Тем не менее оснований для подачи жалобы в ЦИК в «Яблоке» не видят, поскольку «межпартийные договоренности хотя и напоминают политический цинизм», закона не нарушают.

Мнение экспертов

— Думаю, истинная причина — это желание за что-то отблагодарить ЛДПР. В то, что власть не смогла найти кандидата, я не верю. И даже если его у них действительно нет, они легко могли попросить Жутенкова отложить сдачу мандата на месяц, и тогда довыборы пришлось бы сдвинуть на целый год — на сентябрь 2018 года. Этого более чем достаточно для поиска кандидатов, — считает политолог Аббас Галлямов.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что возможное желание единороссов не пустить в Госдуму члена «Яблока» «ничем не обосновано».

— «Яблочник» не будет сильно отличаться по своим действиям от либерал-демократа. Поэтому не совсем понятно, чем была мотивирована межпартийная договоренность. С другой стороны, выгода участников сделки еще не проявлена — может быть, за этим действительно скрывается какой-то особый смысл, — заявил «Известиям» Михаил Виноградов.