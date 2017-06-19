Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минпромторгу до 27 июля доложить в правительство о результатах работы по вопросу оптимизации лицензирования розничной торговли алкогольной продукцией. Ведомство предложило внести поправки в Налоговый кодекс, которые позволят снизить размер госпошлины при получении лицензии на торговлю спиртным для магазинов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. При этом лицензия будет актуальна лишь для одной торговой точки.

Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, поручил Минпромторгу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос об оптимизации лицензирования розничной торговли алкогольной продукцией. До 27 июля министерству следует доложить в правительство о результатах. Это следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера 30 мая. Речь идет о поправках в ст. 333.33 Налогового кодекса (НК), которые дифференцируют размер госпошлины в зависимости от места расположения магазина. Разработкой документа занимается Минпромторг.

Согласно действующему НК, размер госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции составляет 65 тыс. рублей за каждый год срока действия. Закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» обязывает продавцов спиртного получать лицензию. Она распространяется на все магазины сети, максимальный срок действия документа – 5 лет.

«Таким образом, создается ситуация, когда крупная торговая сеть, к примеру, из 10 магазинов и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям», — говорится в пояснительной записке к предложенным министерством поправкам в НК.

Поэтому Минпромторг предлагает оставить нынешнюю стоимость госпошлины лишь для Москвы и Санкт-Петербурга, но для одного торгового объекта. А для торговых объектов, расположенных в других городах, пошлину снизить до 26 тыс. рублей. Для поселков городского типа и других населенных пунктов, включая магазины беспошлинной торговли, — 3,5 тыс. рублей.

«В связи с увеличением с 1 января 2015 года размера госпошлины более чем на 60%, организации малого бизнеса стали объединяться в квазисоюзы, получая лицензию на розничную продажу алкогольной продукции на одно, как правило, вновь созданное юридическое лицо, — сказано в «Предложениях по оптимизации госрегулирования розничной продажи алкогольной продукции…», которые сформированы по поручению вице-премьера Александра Хлопонина Минпромторгом. — В результате утрачивается смысл лицензирования как формы допуска субъектов предпринимательской деятельности к рынку и обеспечения его прозрачности, легальности и подконтрольности».

Размер государственной пошлины не должен быть барьером, стимулирующим торговые предприятия использовать полулегальные схемы либо переходить в нелегальный сектор, уверены в Минпромторге. По подсчетам ведомства, сборы в бюджет с учетом предложенных нововведений составят более 5,7 млрд рублей ежегодно.

Документ Минпромторга получил положительную оценку регулирующего воздействия Минэкономразвития, сообщили «Известиям» в службе ведомства.

Глава налоговой практики BMS LawFirm Давид Капианидзе отметил, что «в целом дифференцированный подход более справедлив для получателей лицензий».

— Однако, когда такой подход обсуждался, речь шла также о зависимости стоимости лицензии от количества торговых точек. Сейчас же получается, что владелец одного торгового объекта в Москве заплатит намного больше за лицензию, чем владелец нескольких торговых точек в другом городе, — сказал Давид Капианидзе. — То есть поправки «однобокие» — учитывают только местоположение объекта, и это неправильно. Представляется, что они также должны учитывать возможный объем реализации алкогольной продукции, иначе переплата только за место выглядит необоснованной.

В Росалкогольрегулировании, Минпромторге и Минфине на запрос «Известий» не ответили.