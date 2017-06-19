Приватизация «Совкомфлота» в этом месяце не состоится, сообщил «Известиям» источник на финансовом рынке и подтвердил федеральный чиновник. Сделка перенесена на осень. Это связано с не очень благоприятной конъюнктурой в настоящий момент и сложной геополитической обстановкой в мире.

Правительство планировало продать 25% минус одна акция «Совкомфлота» в июне этого года. Размещение акций должно было состояться на Московской бирже. Однако из-за того, что геополитическая обстановка в мире остается напряженной, биржевые индексы с начала года снижаются и конъюнктура в целом не очень благоприятная для проведения IPO (первичное размещение акций), было решено не проводить сделку в этом месяце, сообщил «Известиям» источник на финансовом рынке.

— Рынок сильно «штормит», геополитическая ситуация по-прежнему напряжена, иностранные инвесторы осторожничают. В таких условиях не получится выгодно разместить акции компании, — отметил собеседник «Известий».

Федеральный чиновник подтвердил, что приватизации «Совкомфлота» в этом месяце, скорее всего, не будет. IPO компании перенесено на осень.

В пресс-службе Минэкономразвития на запрос «Известий» ответили, что министр экономического развития Максим Орешкин ранее сообщал о необходимости объявлять о конкретных сделках по мере их готовности, поскольку «информация является чувствительной для рынка».

По данным Московской биржи, индексы с начала года действительно падают. Индекс ММВБ сократился на 18%, индекс РТС — на 13%.

«Совкомфлот» должен был стать единственным крупным госактивом, приватизированным в этом году, хотя ранее правительство планировало продать еще три компании: 10,9% акций ВТБ, 8% акций производителя алмазов «Алроса», 20% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Минфин ожидает получить от приватизации госактивов в этом году всего 42,2 млрд рублей. Из них 5,6 млрд рублей — от «малой приватизации», 36,6 млрд — от реализации пакета «Совкомфлота» и выплаты АФК «Система» по опциону на акции российско-индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL), сообщал ранее «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

За SSTL АФК «Система» должна заплатить в этом году $194,25 млн по курсу ЦБ за два дня до сделки. Минэкономразвития в новом макропрогнозе ожидает, что среднегодовой курс в этом году составит 64,2 рубля за доллар. Таким образом, АФК может выплатить порядка 12,4 млрд рублей. Соответственно, оставшиеся 24 млрд рублей приватизационных доходов, заложенных поправками в бюджет этого года, — от продажи акций «Совкомфлота».

Аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов также считает, что сейчас не очень благоприятная конъюнктура для размещения акций «Совкомфлота» на бирже.

— Сейчас ситуация на рынках действительно не складывается, самый благоприятный момент для приватизации «Совкомфлота» уже давно ушел: он был в конце 2015 года. С тех пор рынки особо не растут, и мой прогноз, что в ближайшее время такая ситуация продолжится, — пояснил Константин Юминов.

Аналитик BCS Global Markets Митч Митчелл уверен, что перенос приватизации «Совкомфлота» на осень является правильным решением.

— Сейчас геополитическая ситуация не такая благоприятная, как еще несколько месяцев назад, рынок колеблется. Так что сейчас явно не лучший момент для приватизации компании. Как ситуация сложится осенью — сложно сказать, но вряд ли она будет хуже. Думаю, что правительство правильно сделало, что перенесло сроки IPO компании, — заявил Митч Митчелл.

Максим Орешкин ранее заявлял, что 25% от полученных за приватизацию «Совкомфлота» средств пойдут на его капитализацию, а в бюджет — 75%.

В пресс-службе «Совкомфлота» на запрос «Известий» сообщили, что «решения об условиях и параметрах приватизации, а также ее сроках являются прерогативой акционера компании».