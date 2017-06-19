Карта «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК) с 2014 года успела зарекомендовать себя как успешный проект, которым интересуются граждане и уважает финансовый сектор. Сейчас перед НСПК стоят амбициозные задачи по расширению программы лояльности, созданию уникальных технологических сервисов для пользователей и повышению удобства использования карты за границей, прежде всего в популярных у россиян для туризма странах. Так, картой «Мир» в долгосрочной перспективе можно будет расплатиться в Турции и ОАЭ. Об этом, а также о проекте по переводу на «Мир» бюджетников в интервью «Известиям» рассказал глава НСПК Владимир Комлев.

— НСПК работает с 2014 года. Как вы оцениваете проделанную за это время работу? Сколько на сегодня выпущено карт?

— Платежная система «Мир» действительно развивается весьма быстро, на сегодняшний день это уже более 8 млн карт, которые находятся в обращении внутри России, у наших граждан. К НСПК присоединилось уже 380 банков. Из них 100 банков уже выдают карты «Мир». И большая часть банков, более двухсот, подготовили всю свою инфраструктуру, банкоматы. Сейчас по моему личному опыту могу сказать, что уже трудно найти в России какую-то точку, банкомат или торговое предприятие, которое бы не принимало карты «Мир».

— Успеете ли обеспечить картами всех бюджетников в срок? Нужна ли банкам отсрочка?

— Когда прорабатывались нормы ФЗ-161 о национальной платежной системе, законодатели исходили из того, чтобы сделать этот переход максимально комфортным, особенно для незащищенных категорий граждан. Все планы по переводу бюджетников были выверены совместно с банками, с тем, чтобы учесть их возможности, их производительность по производству таких карт. Речь не только о том, чтобы физически выпустить пластик, его нужно выдать клиентам банков. Поэтому наши планы максимально реалистичны, согласованы с рынком. Здесь сложностей быть не должно.

— Насколько сложно перевести на карты «Мир» пенсионеров?

— Для пенсионеров перевод сделан максимально простым и льготным. В течение следующих трех лет до середины 2020 года все карты, на которые граждане получают пенсии, должны быть перевыпущены постепенно на карты платежной системы «Мир». То есть пенсионерам не нужно будет ни о чем лишнем думать. Процедура сохранилась — по мере истечения срока действия карты все равно нужно идти в свой банк за новой картой, которую банк в рабочем порядке заменит на карту «Мир».

Я знаю, что многие банки и бюджетные организации, не дожидаясь наступления 1 июля, уже приступили к перевыпуску зарплатных карт на карты «Мир», поэтому мы видим, какими темпами это движется, и считаем, что всё это по силам одолеть в поставленные сроки.

— Как развивается ваша программа лояльности?

— В рамках программы лояльности «Мира» заложен базовый принцип кэшбека — возврата части денег от совершенной покупки. Сейчас программа запущена в ограниченном режиме, чтобы отработать все сервисы, но в ближайшее время она будет расширяться. В ней смогут участвовать все держатели карточек «Мир», вне зависимости от того, каким банком данная карта выпущена. Процедура регистрации на портале программы лояльности довольна проста для держателей карт, а дальше перед ними откроется целый мир выгодных покупок. И мы ожидаем, что большое количество ведущих, в том числе очень интересных для граждан торгово-сервисных предприятий, сетевых, федеральных или локальных, готовы будут предлагать свои акции, и люди смогут удобным образом привязывать свои карты к предложениям тех или иных компаний. Чтобы я как потребитель получал точечные предложения от тех, чья продукция или услуги меня интересуют, а не вал спама.

— Появятся ли карты с милями?

— Да, более того, я могу сказать, что на сегодняшний день, например, СМП-банк уже выпускает классические и премиальные карты «Мир» с программой «Аэрофлот бонус».

— Можно ли уже картой «Мир» расплачиваться в Европе?

— По статистике за границу выезжает менее 15% россиян, но когда мы проводили опросы и просили граждан оценить, какие функции карты для них важны, 85% населения отметило, что прием за границей — это важная функция для карты.

Поэтому этой задаче мы уделяем много внимания и она в целом решена. Банки выпускают кобейджинговые карты «Мир»-Мaestro, «Мир»-JCB. На одной карте размещены фактически две карты — платежной системы «Мир» и партнерской платежной системы, у которой есть широкая сеть приема за рубежом. Когда карта обслуживается внутри России, она работает как «Мир». Но когда гражданин выезжает за границу, то там эта карта превращается в карту международной платежной системы.

Хочу также отметить, что по закону к бюджетным счетам банки также могут выпускать такие кобейджинговые карты.

— Когда карты «Мир» заработают, например, в Таиланде и других популярных у туристов странах?

— Мы развиваем сотрудничество с рядом платежных систем стран, куда часто ездят россияне. Ведется работа с Турцией, с Таиландом, с Вьетнамом, с ОАЭ. И мы надеемся в обозримом будущем обеспечить прямой прием именно карты «Мир», чтобы не нужно было думать: она кобейджинговая или не кобейджинговая, куда перевести деньги и так далее. С любой картой «Мир» можно будет и снять деньги в банкомате, и расплатиться в торгово-сервисных предприятиях. Мы сейчас ведем переговоры с целым рядом европейских стран средиземноморского побережья. В первую очередь в странах центральной Европы, которые также являются популярными направлениями для отдыха, деловых поездок россиян, чтобы там тоже такую возможность обеспечить. Здесь велика вероятность того, что нам придется выстраивать отношения с конкретными банками. Это уже не межсистемное взаимодействие как с Вьетнамом, как с ОАЭ или с Арменией, с Белоруссией. Полностью на коммерческой основе с местными банками, банками-эквайерами, чьи терминалы и банкоматы должны принимать эту карту. Это долгосрочный, полномасштабный выход платежной системы «Мир» на международные рынки.

— Когда будет запущена геолокация для держателей карты «Мир», чтобы можно было видеть на карте, где совершались операции?

— Геолокация уже запущена на нашем портале locator.mironline.ru, где уже можно смотреть расположение ближайших точек обслуживания карт «Мир». Особенно это бывает важно для тех, кому нужно срочно в той или иной ситуации снять наличные деньги и нужно видеть, где находятся ближайшие банкоматы. Но мы понимаем, что геолокация — это более широкая функциональная возможность. Если коснуться программы лояльности, которая стартует осенью, то геолокация запланирована как второй–третий шаг на 2018 год, так как она требует довольно сложной механики. Предполагается возможность получения таргетированных предложений, в зависимости от того, где находится держатель карты. Я иду по улице, рядом со мной магазин, известно, что в этом магазине я привык что-то покупать, и мне в этот момент приходит сообщение: сейчас и специально для вас предложена великолепная скидка, например, 50% кэшбек на вашу карту.

— Говоря о тарифной политике, когда вы планируете повышать или понижать тарифы для банков?

— Наши тарифы на сегодняшний день для банков уже существенно ниже, чем тарифы любых других платежных систем. Это касается и отсутствующего у нас вступительного взноса, отсутствующих лицензионных платежей. Мы большому количеству средних и мелких банков практически отменили платежи за настройку базовой конфигурации либо существенно их снизили. Транзакционные платежи совсем небольшие по сравнению с другими платежными системами. Но одновременно мы также проводим работу по настройке и оптимизации межбанковских комиссий, которые идут от банка-эквайера к банку-эмитенту и формируют бизнес-модели для банков. Такую настройку мы ведем постоянно.