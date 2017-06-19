Москва и Вашингтон поговорят в Риге
В Латвии создана платформа для российско-американского диалога, где эксперты и парламентарии из России и США смогут обсуждать проблемы между двумя странами и искать пути выхода из сложных ситуаций. Об этом «Известиям» рассказали авторы инициативы: председатель фракции партии «Согласие» в латвийском Сейме Янис Урбанович и президент российского Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс. Первое заседание новой структуры состоится в конце сентября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что поддерживает инициативу, однако готовность американских коллег к открытому обсуждению пока вызывает вопросы.
Президент ИНСОР и координатор платформы с российской стороны Игорь Юргенс рассказал «Известиям», что первая встреча в рамках латвийского диалога состоится в конце сентября. Площадка была создана на базе мозговых центров и исследовательских институтов России, США и Латвии. Это The Atlantic Council — с американской стороны, ИНСОР и Институт мировой экономики РАН — с российской, Балтийский форум — с латвийской. От Штатов работу платформы курирует бывший посол в России и экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу. Эту информацию «Известиям» подтвердили и в The Atlantic Council.
— Основным диалогом будет российско-американский, но у Латвии тоже будет свой голос. К первой встрече в конце сентября стоит задача разработать основу этого диалога, которая была бы интересна для руководителей наших стран. Мы будем разрабатывать и обкатывать идеи, которые могут быть использованы исполнительной властью России и США, — сказал Игорь Юргенс.
По словам латвийского парламентария Яниса Урбановича, новая трансатлантическая платформа будет способствовать контактам российских и американских сенаторов, а также экспертов. И Латвия как площадка для диалога была выбрана неслучайно.
— Формирование площадки было утверждено 27 мая. Летом пройдут институциональные становления. Важно, что российские и американские сенаторы поддержали эту идею. Для Латвии диалог между Москвой и Вашингтоном жизненно важен. Есть хороший шанс, что Россия и США все-таки договорятся. Мы надеемся на это, поскольку пока ощущаем себя некомфортно. Россияне и американцы знают, как «дать друг другу сдачи», но на нас это положительно не отразится. Мы, живущие на этой глобальной меже, ощущаем противостояние острее, нежели в Москве и Вашингтоне, — пояснил «Известиям» Янис Урбанович.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что поддерживает инициативу, однако одной лишь готовности со стороны России мало, чтобы латвийские встречи дали положительный результат.
— Пока сознанием большинства сенаторов и конгрессменов США владеет массовый психоз. Я благодарен тем, кто выступает с такими инициативами, и выражаю готовность с нашей стороны к диалогу, однако испытываю большой скепсис в отношении того, что противоположная сторона также к этому готова. Важно, чтобы участники подобных встреч приезжали открытыми к аргументам друг друга и были реально настроены искать точки соприкосновения, — отметил российский сенатор.
Интересно, что из всех мозговых и исследовательских центров в США создатели площадки выбрали The Atlantic Council. На первый взгляд такое решение может показаться странным, ведь центр никогда не отличался симпатиями к нынешнему руководству в Вашингтоне во главе с Дональдом Трампом, которого многие эксперты The Atlantic Council до и после выборов активно критиковали. Кроме того, и внешнеполитический курс России в центре всегда воспринимался весьма негативно. Однако всё еще действующим председателем центра является Джон Хантсман, которому прочат должность посла в Москве. Возможно, это и сыграло ключевую роль.
По мнению директора евразийского центра в The Atlantic Council и экс-посла США на Украине Джона Хербста, центр был выбран потому, что он — «один из немногих в Вашингтоне, который работает как с республиканцами, так и с демократами».
— Диалог между двумя ведущими державами всегда полезен и нужен. Учитывая текущее состояние российско-американских отношений, мы считаем, что сейчас особенно хорошее время для того, чтобы начать честный и открытый разговор, — сказал «Известиям» Джон Хербст.
По словам Игоря Юргенса, самая важная задача сейчас — подготовить рижскую площадку для разговоров на парламентском уровне.