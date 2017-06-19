Фирма, включенная в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва сделки с госпредприятием, может без ограничений участвовать в конкурсах госорганов, поскольку эти закупки регулируются разными законами. К такому выводу пришло Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области. Юристы и эксперты рынка считают, что решение ФАС соответствует законодательству.

В декабре 2016 года московское ООО "С.В.К." было включено в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма не смогла выполнить контракт с одним из петербургских унитарных предприятий на поставку компьютерного оборудования. Как рассказали "Известиям" в компании, пока длилась госзакупка, часть оборудования перестали выпускать его производители. Поэтому "С.В.К." предложила заменить товар: скажем, 20 "мышек" Genius NetScroll 100 - на такое же количество "мышек" Exegate. Заказчик не согласился, и компания оказалась в "черном списке".

В мае нынешнего года Выборгская таможня объявила аукцион на поставку запчастей для копировальной техники. ООО "С.В.К." захотела поучаствовать в торгах. Но заявка московской фирмы была признана "не соответствующей требованиям" - из-за ее присутствия в реестре. Однако УФАС по Ленинградской области по жалобе ООО предписала пересмотреть конкурс.

В материалах ФАС отмечено, что "из буквального толкования положений закона о контрактной системе" следует: заказчик может требовать отсутствия поставщика в реестре недобросовестных поставщиков. Но - только в реестре, предусмотренном этим законом. Присутствие в реестре по 223-ФЗ "не является причиной для отклонения заявки".

Как пояснили "Известиям" в пресс-службе УФАС по Ленобласти, закупки для госорганов и госпредприятий регулируются разными законами. Первые - законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (он же - закон о госзакупках, 44-ФЗ). Вторые - законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (он же 223-ФЗ). Реестры недобросовестных поставщиков предусмотрены обеими законами - но это разные реестры.

В ФАС России не смогли привести пример конфликтов по аналогичному поводу в прошлом. Делом ООО "С.В.К." центральный аппарат ФАС не занимался, поскольку жалобу компании рассмотрели в Санкт-Петербурге.

- Решение ФАС принято в соответствии с законом, - считает гендиректор "Единой электронной торговой площадки" Антон Емельянов. - Но то, что в рамках 44-ФЗ заказчики могут пользоваться только одним реестром - это пробел в текущем законодательстве, которым и воспользовался поставщик.

Смысл и задача реестров состоят именно в том, чтобы заказчик мог увидеть предысторию поставщика и обезопасить себя, пояснил он.

Любопытно, что ситуация несимметрична: статья третья 223-ФЗ разрешает покупателю требовать отсутствия поставщика в обеих реестрах.

- Решение УФАС основано на нормах права, - отметила Мария Калинина, партнер адвокатского бюро DS Law. - В рассмотренном случае заказчик явно вышел за рамки, установленные 44-ФЗ.

На взгляд эксперта, такой подход УФАС не увеличивает риски в системе госзакупок.

- На поставщиков для государственных нужд и без того налагается множество ограничений и санкций, - прокомментировала Мария Калинина. - При этом несоответствующие закону отклонения заявок заказчиками в обязательном порядке следует пресекать. Самый быстрый и эффективный метод в данном случае - обращение в Федеральную антимонопольную службу.

В Северо-Западном таможенном управлении не предоставили оперативного комментария по теме.