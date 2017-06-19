В последнее время команды РФПЛ, которые не располагают большим бюджетом, активно используют практику подписания свободных агентов: игроки, чьи контракты с клубами истекли, могут абсолютно бесплатно перебраться в новую команду. Подобной возможностью, по информации «Известий», собирается в ближайшем будущем воспользоваться ФК «Урал». Клуб из Екатеринбурга заинтересован в усилении экс-полузащитником «Терека» Игорем Лебеденко.

Как сообщил «Известиям» источник в уральской команде, переговоры между клубом и представителями футболиста уже начались.

— Со стороны «Урала» есть определенный интерес к Лебеденко, — рассказал представитель клуба. — Рано говорить о том, что игрок точно окажется в этой команде, но известно, что руководство клуба не смущает возраст игрока (Игорю Лебеденко 33 года. — «Известия»). Они уже имели опыт работы с возрастными футболистами и знают, как выжать из них максимум. Помимо этого, в конце прошлого сезона полузащитник доказал, что способен быть одним из лидеров команды. Стоит отметить, что Лебеденко также заинтересован в переезде в Екатеринбург.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что интерес к игроку также проявляют московское «Динамо» и казанский «Рубин». Однако, по словам источника «Известий», оба этих варианта выглядят маловероятными.

В недавнем интервью «Известиям» Игорь Лебеденко также заявлял, что предметных переговоров с «Динамо» и «Рубином» у него не было. Тогда же футболист отметил, что готов продолжить выступления на высоком уровне.

— Выгляжу я на 20 лет, чувствую себя на 25 (смеется), так что готов еще поиграть, — сказал Игорь Лебеденко «Известиям». — Именно играть, а не отсиживать контракт или, как говорят, «отбывать номер». По поводу разговоров о «Динамо» и «Рубине» — пока нет смысла это комментировать. Конкретных разговоров не было.

Игорь Лебеденко начинал карьеру в молодежной команде московского «Торпедо», в котором с 2002 года он выступал в основном составе. В 2005 году Лебеденко стал игроком столичного «Локомотива». Так и не сумев закрепиться в новой команде, в 2006 году он перешел в раменский «Сатурн». В 2009 году полузащитник заключил годовой контракт с клубом «Ростов», а в конце 2010 года им было подписано соглашение с казанским «Рубином». В 2012 году Лебеденко начал выступления за грозненский «Терек», где и играл до июня 2017 года.

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