В списке всероссийских культурных мероприятий появится Большой детский фестиваль. По мысли инициаторов проекта, в числе которых художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, форум должен стать мультижанровым и объединить театр, кино, анимацию, цирк, оперу, балет и даже ледовые шоу.

Как отмечают в Минкультуры, концепция будущего фестиваля активно обсуждается худруками крупнейших детских театров.

В частности, о необходимости консолидации усилий в этом направлении высказался худрук РАМТа Алексей Бородин: «Сегодня в стране проходит порядка 39 детских фестивалей. Среди них очень много ярких, запоминающихся, — например, «Золотая Репка» в Самаре, «Маршак» в Воронеже. Но есть в их работе некая разобщенность. Необходимо объединять усилия, чтобы эта деятельность была системной». Скорейшему осуществлению мечты худруков должен помочь наметившийся прогресс в материальном обеспечении детских и юношеских коллективов.

— Идея заключается в том, чтобы собрать всё лучшее, что создано для детей в России, — поделился Сергей Безруков в беседе с «Известиями». — У нас в стране немало смотров с достойной репутацией, со своими достижениями, но если в Москве возникнет такой фестиваль федерального уровня, мы все от этого только выиграем — и дети, и взрослые, которые когда-то были детьми, как написал Экзюпери. Там можно было бы демонстрировать самые разные постановки, в том числе и с участием детских коллективов и театров из регионов.

По мнению народного артиста, в жюри такого фестиваля должны войти не только профессионалы, но и дети, «ведь именно они являются самыми взыскательными зрителями, обмануть их невозможно».

Как ранее заявлял журналистам замминистра культуры России Александр Журавский, с нынешнего года на поддержку детских и молодежных театров правительство будет выделять 300 млн рублей. Из них 220 млн будут распределяться между региональными и муниципальными детскими театрами. «Таковых мы сегодня насчитали 198. К примеру, в Москве находится 22 детских театра, в Санкт-Петербурге — 14, в Свердловской и Самарской областях — по 7», — сообщил замминистра. Деньги должны пойти на новые постановки и закупку технического оснащения.