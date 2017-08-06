Рано утром 6 августа 1945 года командир 509-го смешанного авиационного полка полковник Пол Тиббетс (на фото в центре) поднял в воздух свой бомбардировщик В-29 «Enola Gay» с атомной бомбой «Малыш» («Little Boy») на борту. Самолет был назван в честь матери Тиббетса Энолы Гей Хаггард и сопровождался во время операции еще шестью самолетами. На фото: Пол Тиббетс с командой летчиков на фоне бомбардировщика «Enola Gay»