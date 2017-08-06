Рано утром 6 августа 1945 года командир 509-го смешанного авиационного полка полковник Пол Тиббетс (на фото в центре) поднял в воздух свой бомбардировщик В-29 «Enola Gay» с атомной бомбой «Малыш» («Little Boy») на борту. Самолет был назван в честь матери Тиббетса Энолы Гей Хаггард и сопровождался во время операции еще шестью самолетами. На фото: Пол Тиббетс с командой летчиков на фоне бомбардировщика «Enola Gay»
Фото: ТАСС/The Granger Collection
Какой именно город станет итоговой целью, полковник Тиббетс не знал – согласно приказу президента США Генри Трумана, удар должен был быть нанесен по любому из трех объектов (Хиросима, Кокура и Нагасаки) в любой день после 3 августа исходя из погодных условий. Чистое небо 6 августа было только над Хиросимой.
На фото: взлет бомбардировщика В-29 «Enola Gay»
Фото: ТАСС/DPA
Урановая атомная бомба «Малыш» была разработана в рамках Манхэттенского проекта и в тротиловом эквиваленте составляет около 20 килотонн
Фото: ТАСС/ASSOCIATED PRESS
«Малыш» был сброшен над самым центром Хиросимы и разорвался в воздухе на высоте 400-600 метров. Эпицентр взрыва пришелся на госпиталь Сима
Фото: ТАСС/AP
Взрывная волна выбивала стекла в домах на расстоянии до 19 км по всей Хиросиме, а пожары охватили площадь свыше 11 км², запирая в огненной ловушке всех, кто не успел выбраться из города в первые минуты после взрыва
Фото: ТАСС/ASSOCIATED PRESS
Большинство строений города было разрушено или повреждено, а количество жертв составило около 70 тысяч человек во время взрыва
Фото: ТАСС/The Granger Collection
О явлении «радиоактивного заражения» в то время еще не знали, поэтому эвакуации населения из пораженных облучением районов не проводилось, а люди восстанавливали свои дома на старых местах
Фото: ТАСС/ASSOCIATED PRESS
Десятки тысяч жертв, оказавшиеся вблизи эпицентра, сгорели дотла за секунды, а световое излучение было настолько мощным, что вжигало темные рисунки одежды в тела людей и оставляло следы-тени от человеческих фигур на стенах зданий
Фото: ТАСС/DPA
По оценкам разных специалистов, всего в Хиросиме погибло от 140 до 200 тысяч человек, включая жертв взрывной волны, пожаров и, конечно, облучения
Фото: ТАСС/AP/Stanley Troutman
Купол Гэмбаку считается главным мемориалом атомного удара по Хиросиме и главной туристической достопримечательностью города. Это здание, бывшее до войны выставочным центром Торгово-промышленной палаты Хиросимы и административным помещением во время войны, располагалось недалеко от эпицентра взрыва и было сильно повреждено, однако уцелело и теперь является мемориалом мира
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