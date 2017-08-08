Русский академический фонд предложил изменить график работы федеральных библиотек и перенести выходные дни в этих учреждениях на понедельник и пятницу. Соответствующее обращение было направлено главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому, сообщили «Известиям» в пресс-службе фонда.

«У экспертов вызывают озабоченность вопросы доступности библиотечных фондов, как для представителей университетского сообщества, так и для научных работников в связи с действующим графиком работы федеральных библиотек», — пояснил представитель Русского академического фонда.

Отмечается, что сейчас библиотеки не работают в воскресенье, а в субботу их рабочий день сокращен. Кроме того, предлагается увеличить время работы крупнейших федеральных библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, а также столиц субъектов РФ, до 22 часов в будни и до 21 часа в выходные.