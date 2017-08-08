Проекция портрета российского лидера Владимира Путина на фоне российского триколора появилась на фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке. Пятизвездочная гостиница принадлежит нынешнему президенту США, а надпись на проекции гласила: «Крепись!Братан» и «Happy to help, bro» (Рад помочь, брат – англ.).

Did you hear about whats happening at Trump Tower Soho in NYC.? Its Putin pic.twitter.com/yvWTzyUq8G — Ed Marshall (@EdM1274) August 8, 2017

Снимки, сделанные очевидцами, появились в соцсетях. Организатором акции выступил американский журналист Робин Белл, как он сам написал в Twitter, отмечает РЕН ТВ.

Акция состоялась через несколько дней после того как специальный прокурор Роберт Мюллер созвал Большое жюри по делу о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. Фактов, подтверждающее это утверждение, до сих пор не предоставлено, Россия все подобные выпады неоднократно отрицала.