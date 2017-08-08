Роспотребнадзор запустил электронную «горячую линию» в связи со вспышкой вируса Коксаки в Турции, сообщило ведомство.

«Для оценки ситуации в Роспотребнадзоре организована работа электронной «горячей линии». Обращения принимаются по адресу Guryanova_EA@gsen.ru с пометкой «Турция», — говорится в сообщении.

В ведомстве советуют при обращении указывать свои контактные данные, а также сообщать подробную информацию о поездке (период нахождения в Турции, наименования отеля и туроператора, и т.д.)