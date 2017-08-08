Ректором Крымского федерального университета назначен Андрей Фалалеев
Ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич освобожден от должности. Профессор, доктор технических наук Андрей Фалалеев станет новым руководителем вуза. Он подтвердил соответствующую информацию.
«Да, я могу подтвердить [свое назначение]», — цитирует «РИА Новости» Андрея Фалалеева.
О том, что ректор КФУ Сергей Донич уходит в отставку, ранее передавали СМИ со ссылкой на источник в правительстве Республики Крым. На ней настаивал глава региона Сергей Аксенов, сообщает телеканал «360». Работу Донича отрицательно оценили также в совмине и Госсовете Крыма.
Андрей Фалалеев — директор Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Фалалеев также работал ранее в Севастопольском государственном университете.