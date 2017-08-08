Ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич освобожден от должности. Профессор, доктор технических наук Андрей Фалалеев станет новым руководителем вуза. Он подтвердил соответствующую информацию.

«Да, я могу подтвердить [свое назначение]», — цитирует «РИА Новости» Андрея Фалалеева.

О том, что ректор КФУ Сергей Донич уходит в отставку, ранее передавали СМИ со ссылкой на источник в правительстве Республики Крым. На ней настаивал глава региона Сергей Аксенов, сообщает телеканал «360». Работу Донича отрицательно оценили также в совмине и Госсовете Крыма.

Андрей Фалалеев — директор Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Фалалеев также работал ранее в Севастопольском государственном университете.