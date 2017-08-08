Перед судом предстанет житель Ростова, которого обвиняют в умышленном наезде на полицейского и оскорблении стражей порядка. Статьи — «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей».

Как установило следствие, инцидент произошел 12 января. 37-летний житель Ростова, лишенный прав, за рулем автомобиля BMW X6, проигнорировал требование инспектора остановиться. Возле одного из домов он намеренно сбил полицейского. Через несколько дней, 19 января, будучи остановленным на улице, он обругал полицейских.

RostovGazeta отмечает, что ростовчанин находится под стражей, поскольку было установлено, что он оказывал давление на потерпевшего и свидетелей. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.