Пензенские следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 14-летнего подростка на пруду в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, ребенок вместе со своими товарищами находился на берегу водоема, расположенного в поселке Заря. С одним из товарищей мальчик попытался переплыть пруд, но когда он доплыл до середины, то стал тонуть и ушел под воду. Находившийся рядом с ним товарищ плыл впереди и не сразу заметил, что произошло, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В настоящее следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.