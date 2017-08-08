Школа биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработала растворимые напитки из морских водорослей, ежей, лимонника и свеклы. За счет биологически ценных веществ инновационные продукты укрепляют нервную систему, предотвращают образование тромбов, выводят металлы и радионуклиды из организма.

Например, напиток с лимонником на основе пектина из морской травы филлоспадикс содержит адаптогены в количестве 30% от суточной нормы потребления, передает ИА PrimaMedia. Разработки можно пить не только растворенными в воде, но и дополнить ими кефир или йогурт. Для этого можно использовать экстракт морского ежа и пюре из свеклы.

В экстракте морских ежей — тимарине — есть хиноидые пигменты из панцирей и игл, что придает напитку антиоксидантные свойства. Бетанин — красящий пигмент столовой свеклы — предотвращает образование тромбов, участвует в очистке красных кровяных клеток и органов человека, влияет на сердечно-сосудистую систему.