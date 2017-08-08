Боевики запрещенного в России националистического «Правого сектора» направились к позициям украинских силовиков, заявили в ДНР. По данным разведки самопровозглашенной республики, колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей «КрАЗ» поехала к расположению 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии.

Автоколонна была замечена у Марьинки, а около Краматорска передвигались 26 грузовиков с бойцами «Правого сектора». Передвижение боевиков может быть связано с обстрелом ВСУ позиции «правосеков». Инцидент произошел 6 августа: украинские военные обстреляли позиции националистов из систем залпового огня «Град», погибли несколько человек.

РЕН ТВ отмечает, что ВСУ получили приказ стрелять на поражение, в случае если радикалы подойдут близко к их позициям.