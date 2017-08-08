Часть здания речного вокзала в Твери обрушилась поздно вечером около 23:30 7 августа. Пострадавших в результате происшествия нет, однако аварийное здание продолжает разрушаться.

На втором этаже вокзала рухнули перекрытия и южная стена ротонды общей площадью 400 кв. м. Около 9:40 8 августа обрушение здания возобновилось в юго-восточной части верхней террасы. Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», ЧП произошло из-за общего аварийного состояния объекта, а также изношенности материалов и особенностей конструкции.

Как стало известно, первые признаки обрушения заметили охранники в 19:00 7 августа. Чтобы предупредить случайные жертвы, они огородили здание речного вокзала лентой, периметр оцепления составил около 50 м. Сейчас на месте аварии работают спасатели и полиция, начинаются работы по установке деревянного забора. Существует угроза дальнейшего обрушения, сообщает телеканал «Звезда».

Здание Речного вокзала было законсервировано и не использовалось с 2002 года. Для его реставрации шел поиск инвестора. На данный момент снос всего объекта не планируется, идет речь о восстановлении и научной реставрации. Судьбу здания вокзала специалисты решат через неделю по результатам экспертизы.