На одной из улиц Перми появилась новая работа художника Александра Жунева. Он известен своим арт-объектом «Распятый Гагарин».

На этот раз Жунев создал из скотча цветной узорчатый ковер. Проект носит название «Уральская роза: Cover». Сам художник сообщил, что цель появления ковра — напомнить пермякам о том, что к своему городу нужно относиться как к своему дому.

На создание арт-объекта ушло 100 мотков скотча, общая длина которого составляет около 5 км. Узор «Уральская роза» выполнен на сетке-рабице. На это ушло две недели.

ИА «Ура.Ру» напоминает, что Жунев весной 2015 года создал объект, который принес ему широкую известность, «Распятый Гагарин». Это изображение стального креста с распятым на нем первым космонавтом.

Тогда работа художника заинтересовала полицию и вызвала недовольство некоторых жителей Перми.