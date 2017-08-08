Осужденные за госизмену жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян, которые были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным, вышли на свободу из московского СИЗО «Лефортово».

Как передает «РИА Новости», около здания следственного изолятора собрались адвокаты осужденных, а также их родственники и знакомые.

Марина Джанджгава и Анник Кесян были признаны виновными в госизмене за отправку в 2008 году знакомым в Грузию SMS о передвижении военной техники по железной дороге в сторону Абхазии. В 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил Джанджгаву к 12 годам лишения свободы, в Кесян была приговорена к восьми годам колонии в 2015 году.