Меценаты из Германии — супруги Энгель помогли обустроить детскую спортивную площадку на малой родине русского ученого Михаила Ломоносова — в селе Ломоносово Архангельской области.

Как сообщают News29, к настоящему времени выполнено асфальтовое основание для установки хоккейной коробки и специального безопасного резинового покрытия. В течение недели планируется установить хоккейную коробку и иное оборудование. Подрядчик рассчитывает завершить работы к 18 августа текущего года. В скором времени на площадке смогут заниматься спортом местные школьники и воспитанники детского сада.

Средства на строительство площадки были выделены из фонда супругов Энгель, посвятивших свою жизнь сохранению наследия Михаила Ломоносова и укреплению двусторонних отношений между Россией и Германией. Благодаря фонду немецких меценатов в июне текущего года была организована образовательная поездка школьников из села Ломоносово во Францию. Ожидается, что подобные поездки будут ежегодными. В рамках четырехстороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанного в июле 2017 года в немецком Фрайберге, планируется реализовать и другие совместные проекты.

Село Ломоносово — малая родина русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Оно располагается в Холмогорском районе Архангельской области и входит в состав сельского поселения Холмогорское. На сегодняшний день в населенном пункте проживает более 160 человек. Помимо Михаила Ломоносова уроженцами села являются скульптор Федот Шубин и физик Михаил Головин.