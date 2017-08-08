Президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить ответственность за создание картелей. Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.

«Владимир Путин утвердил перечень поручений по осуществлению первоочередных мер, направленных на выявление и пресечение деятельности картелей», — говорится в сообщении.

В частности, правительство должно будет до 1 октября 2017 года подготовить и внести в Госдуму законопроекты, направленные на ужесточение уголовной и административной ответственности за подобную деятельность. Также кабмин должен будет принять меры по «совершенствованию информационного, в том числе электронного, взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами».

Федеральной антимонопольной службе поручено совместно с МВД, Федеральной службой безопасности и Следственным комитетом при участи Генпрокуратуры создать межведомственную программу мер для выявления и пресечения деятельности картелей.