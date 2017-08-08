Американская корпорация Google уволила технического специалиста Джеймса Деймора, распространившего внутреннее письмо, в котором он рассуждал о неравенстве полов. Деймор полагал, что женщины реже руководят технологическими компаниями в США из-за «естественного» биологического гендерного неравенства.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что «отчасти по биологическим причинам мужчины и женщины обладают разными предпочтениями и способностями», утверждал Деймор в записке.

Представители корпорации комментировать ситуацию с увольнением сотрудника не стали. Гендиректор Google Сундар Пичаи отправил сотрудникам компании электронное письмо, в котором сообщается, что часть содержащихся в записке Деймора утверждений противоречит правилам, принятым в корпорации.