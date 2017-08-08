Дизайнер и соосновательница Музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова не занималась организацией контактов российских представителей с окружением президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник источник из окружения галеристки.

«Это не соответствует действительности. Она никаких встреч с людьми Трампа не организовывала», — цитирует «Интерфакс» слова источника.

По его словам, сообщения на эту тему, ранее появившиеся в СМИ, не соответствует действительности, передает BFM.RU.

Напомним, в понедельник стало известно, что Даша Жукова и миллиардер Роман Абрамович расстались после 10 лет совместной жизни.

Пара заявила также, что намерена совместно воспитывать своих двоих детей и продолжать работу в качестве сооснователей музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Роман Абрамович занимает 139-е место в рейтинге богатейших людей мира. Эксперты Forbes оценивают состояние бизнесмена в $9,2 млрд.