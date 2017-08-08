Суд Курганской области отменил приговор бывшему главе управления ФНС по Курганской области Юрию Касьяненко. Ранее он был приговорен к 3 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Дело направлено на новое рассмотрение.

Как напоминает ИА «Ура.Ру», Курганский городской суд принял решение по делу Касьяненко в июне. Прокуратуре удалось доказать, что под руководством Касьяненко налоговая служба снизила сумму налоговых долгов компании «Тюменьтел», которой руководил его друг.

По этому делу также проходила экс-руководитель контрольного отдела ведомства Ольга Киселева-Захарова. Она получила условный срок.

Агентство отмечает, что Касьяненко просил наказания, не связанного с лишением свободы. Он жаловался на обострение хронических заболеваний. Известно, что ему требуется операция.