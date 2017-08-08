Огромный робот «Юрий Долгорукий» будет установлен на юге Москвы 18 августа. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Фигура основателя Москвы появится в Братеевском парке и будет иметь высоту 5 м и вес 1 т, а украшать ее будет большой красный плащ. Робот-богатырь с подвижными руками и головой станет одним из главных героев грядущего Международного фестиваля фейерверков, а также будет помогать гостям праздника ориентироваться в расписании и локациях на территории парка, сообщает телеканал «360». В разработке робота принимали участие студенты Московского художественно-промышленного института.

«Юрий Долгорукий» будет стоять на платформе с часами, диаметр которых составляет 10 м, а каждые полчаса богатырь будет бить мечом, отсчитывая время до начала мероприятий. Пообщаться с роботом и обменяться приветствиями с ним сможет любой гость фестиваля.

Международный фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском парке с 19 по 20 августа под девизом «Москва на семи холмах» и будет посвящен грядущему 870-летию Москвы.