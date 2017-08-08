Оппозиционер, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который был осужден на 4,5 года по «Болотному делу», вышел из колонии в Тамбовской области. Об освобождении заключенного написала его жена Анастасия Удальцова на странице в Facebook.

«Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году», — пояснила супруга осужденного

Она отметила, что сейчас ее муж полон энергии и оптимизма и готов провести пресс-конференцию 10 августа.

24 июля 2014 года Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года заключения в колонии общего режима за организацию массовых беспорядков в ходе митинга на Болотной площади в 2012 году. Леонид Развозжаев вышел на свободу в апреле 2017 года.