Полицейские в городе Верхняя Пышма Свердловской области сломали подростку нос во время задержания.

Как сообщает TagilCity.ru, инцидент произошел недалеко от местного кинотеатра, когда инспекторы ДПС попытались остановить двух парней на мопедах. В результате между молодыми людьми и представителями ведомства произошел конфликт. В процессе беседы в адрес полицейского прозвучало оскорбление. Правоохранитель ударил нарушителя и повалил его на землю. Затем, когда молодой человек стал вырываться, полицейский применил газовый баллончик. На помощь к инспектору пришел его коллега. Задержав юношу, полицейские сломали ему нос, после чего доставили в отделение полиции.

В отношении задержанного назначен штраф и возбуждено уголовное дело за неповиновение стражу порядка. В ходе служебной проверки было установлено, что сотрудник полиции действовал правомерно. Однако родители подростка не согласились с таким решением и обратились в прокуратуру.