Правительство Сахалинской области продолжит стимулировать искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей. Решено оказать поддержку возведению рыбоводных заводов на острове Итурупе.

Одно предприятие появится в бухте Консервной, другое — на ручье Минеральном. В общей сложности они будут выпускать 40 млн мальков кеты. Первая закладка икры на инкубацию состоится осенью, сообщает ИА SakhalinMedia.

Конкретный способ государственной поддержки инвестора пока обсуждается. Возможно, власти возместят компании часть затрат на покупку оборудования или на капитальные вложения в строительство.