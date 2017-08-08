Дело о мошенничестве могут возбудить в отношении судьи Елены Хахалевой. Заявление с просьбой провести проверку судьи Хахалевой на предмет совершения ей мошенничества направила на имя председателя СК Александра Бастрыкина, а также руководства других силовых и властных структур направила член рабочей группы комиссии по выявлению нарушений земельного законодательства и прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова.

По данным BFM.RU, заявительница полагает, что диплом Тбилисского государственного университета, который Хахалева заочно окончила в 1991 году по специальности «юриспруденция», никогда ей не выдавался и является поддельным. Дрюкова утверждает, что изначально Елена Хахалева получила должность федерального судьи Динского районного суда Краснодарского края обманным путем, поскольку предоставила поддельный диплом в уполномоченные органы, включая администрацию президента РФ. Дрюкова также подчеркивает, что в Тбилисском государственном университете заявили, что Хахалева никогда не училась в этом вузе, а ее диплом за номером РВ № 523043 не соответствует учебному заведению. Кроме того, вместе с поддельным дипломом Хахалева представила в госорганы недостоверные сведения о якобы имеющемся у нее пятилетнем стаже работы по специальности.

В своем обращении Дрюкова просит провести проверку по ее заявлению, а в случае подтверждения мошеннических действий со стороны члена президиума Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой привлечь ее к уголовной ответственности по статье «Мошенничество». Вместе с тем Дрюкова просит не передавать ее заявление в следственные органы, где, по ее мнению, «у судьи Хахалевой имеются покровители».