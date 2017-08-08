Протоирею Павлу Хондзинскому выдан первый в истории России диплом кандидата теологии. Он писал диссертацию на соискание степени кандидата философских наук, но спустя неделю после его защиты 1 июня 2017 года в России официально появились научные степени в области теологии.

Аттестационное дело Хондзинского поступило в ведомство 28 июня, решение выдать кандидату диплом Минобрнауки приняло на заседании 14 июля 2017 года, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Московский патриархат готовится издать порядка 60 новых учебников по всем направлениям церковной науки.